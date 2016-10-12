На Київщині затримано депутата Бориспільської міськради на хабарі в 3 тисячі доларів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, депутат вимагав та отримав у громадян вказану суму за вплив на депутатів міськради під час голосування за виділення їм у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку.

Читайте такожПри отриманні хабаря затримано в.о. голови львівської Держпродспоживслужби

«Після отримання неправомірної вигоди зловмисника затримано «на гарячому» за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України», - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте такожСуд арештував затриманого на Прикарпатті за хабар посадовця місцевого Фонду держмайна

У відомстві зазначили, що на даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину.

За скоєне кримінальне правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, хід якого перебуває на контролі обласної прокуратури.