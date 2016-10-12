Доходи місцевих бюджетів Вінницької області за рік зросли більше ніж на мільярд гривень

«Порівняно з минулим роком, доходи місцевих бюджетів Вінницької області зросли на 1 млрд. 60 млн. гривень, з яких обласний бюджет – лише 140 млн. гривень, а решта – бюджети базового рівня», - зазначив керівник ОДА.

За його словами, бюджетні видатки на 2017 рік будуть формуватися за новим – програмно-цільовим методом, який передбачає наявність конкретної програми з індикативними показниками та відповідним фінансуванням на її реалізацію, передає Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Будуть поставлені конкретні завдання, і це дасть чимало відповідей на питання, які в нас стоять сьогодні в галузі освіти, охорони здоров’я, низці інших, – підкреслив Валерій Коровій. - Якщо нам вдасться вибудувати нові орієнтири, нові співвідношення бюджету, то в подальшому ми зможемо працювати в якісно новій бюджетній системі, де можна буде побачити і фінансування українського кіно, і підвищення мінімальних заробітних плат, і підтримку в галузі АПК».