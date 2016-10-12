Доходи місцевих бюджетів Вінницької області за рік зросли більше ніж на мільярд гривень
Як повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій, бюджетна децентралізація, що стартувала на початку 2015 року, дала колосальний ефект з точки зору зростання доходів територіальних громад.
«Порівняно з минулим роком, доходи місцевих бюджетів Вінницької області зросли на 1 млрд. 60 млн. гривень, з яких обласний бюджет – лише 140 млн. гривень, а решта – бюджети базового рівня», - зазначив керівник ОДА.
За його словами, бюджетні видатки на 2017 рік будуть формуватися за новим – програмно-цільовим методом, який передбачає наявність конкретної програми з індикативними показниками та відповідним фінансуванням на її реалізацію, передає Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.
«Будуть поставлені конкретні завдання, і це дасть чимало відповідей на питання, які в нас стоять сьогодні в галузі освіти, охорони здоров’я, низці інших, – підкреслив Валерій Коровій. - Якщо нам вдасться вибудувати нові орієнтири, нові співвідношення бюджету, то в подальшому ми зможемо працювати в якісно новій бюджетній системі, де можна буде побачити і фінансування українського кіно, і підвищення мінімальних заробітних плат, і підтримку в галузі АПК».