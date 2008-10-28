Падіння російського фондового ринку виявилося найбільшим у світі

Російський фондовий індекс ММВБ в 2008 році впав уже на 73 відсотки. Таким чином, його падіння стало найбільшим серед 48 основних національних фондових індексів, а акції російських компаній можуть вважатися найдешевшими в світі. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно із статистикою, що її подає агентство, 22 з основних фондових індексів світу втратили за 2008 рік більше половини своєї капіталізації. У Китаї, Греції, Ірландії, Перу і Австрії падіння перевищило 60 відсотків, а американського S&P 500 - 40 відсотків. Краще за все полягають справи в Марокко і Йорданії, де біржові показники впали на 6,4 і 19,2 відсотка відповідно.

Акції компаній з країн, що розвиваються, поки що дешевшають швидше, ніж з розвинених. Наприклад, за останній тиждень індекс MSCI World 23 розвинених ринків світу впав на 8,3 відсотка, а MSCI emerging markets (ринків, що розвиваються) - на 17 відсотків.

Раніше повідомлялося, що акції російських компаній дешевшають одразу з кількох причин. По-перше, на індекси РТС і ММВБ вплинула загальна фінансова криза в світі, яка спонукала інвесторів виводити кошти з ризикованих ринків, що розвивалися. По-друге, брак ліквідності у російській банківській системі призвів до того, що фінансові організації почали розпродувати цінні папери. По-третє, в останні місяці більш ніж удвічі подешевшала нафта, що може потягти значне зниження прибутків російських нафтогазових компаній.

Лента.ру