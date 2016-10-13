У Києві маленькі кадети отримали погони (фоторепортаж)

17:50, 13 жовтня 2016
Суспільство
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У Києві 13 жовтня 2016 року відбулася церемонія вручення погонів учням ліцею-інтернату №23 "Кадетський корпус" з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Учні ліцею продемонстрували свою вправність і тирі / Фото УНІАН

У цей день у ліцеї пройшла військово-спортивна естафета серед кадетів, після чого відбулося вручення кадетських погонів. Під час церемонії учнів посвятили у храмі.

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