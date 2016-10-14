Троє військових ВСУ удостоєні звання Герой України, з яких двоє - посмертно

Троє військовослужбовців Збройних сил України удостоєні звання Герой України, з яких двоє - посмертно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, церемонія нагородження відбулася під час урочистостей з нагоди Дня захисника України.

Так, президент Петро Порошенко вручив орден "Золота зірка" Героя України майору, начальнику штабу – першому заступнику командира парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних сил України Андрію Ткачуку. Починаючи з 23 квітня 2014 року у складі штатного підрозділу офіцер бере участь в антитерористичній операції на сході країни.

З 2 травня по 14 липня 2014 року під керівництвом офіцера особовий склад зведеної роти батальйону ніс службу на блокпосту поблизу Слов'янська Донецької області з завданням ізоляції певного району, перебуваючи під постійним вогневим натиском противника. Завдяки правильній організації служби і вмілому керівництву офіцера, всі атаки бойовиків були відбиті.

В ніч на 5 липня 2014 року бойовики зробили спробу прориву з боку Слов'янська, але завдяки вишколу, стійкості і мужності особового складу роти під командуванням майора Ткачука противник був зупинений. Під час бою був знищений один танк, три бойові машини піхоти, одна бойова десантна машина і близько 20 бойовиків. Сам офіцер отримав контузію, але відмовився від евакуації і продовжив виконувати завдання.

З 23 по 28 липня 2014 року майор Ткачук брав участь в операціях по звільненню від бойовиків Дзержинська і Лисичанська Донецької області. З 29 липня по 25 серпня 2014 року брав участь в операції по знищенню бойовиків в районах Дебальцеве, Шахтарськ, Вуглегірська, Жданівки, Комунара Донецької області.

23 серпня 2014 року в ході бою в районі населеного пункту Комунар Донецької області офіцер отримав кульове поранення лівої руки.

З серпня по грудень 2015 року та з квітня по серпень 2016 року парашутно-десантний батальйон під командуванням майора Ткачука продовжував успішно виконувати завдання за призначенням у районі антитерористичної операції на території Донецької області.

Також глава держави вручив "Золоту Зірку" Героя України вдові танкісти капітана Олександра Лавренко - Світлані. Почесне звання Героя загиблому воїну було присвоєно воїну у вересні. Капітан Олександр Лавренко був командиром танкової роти танкового батальйону 93-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України. З 8 по 21 липня 2014 року знаходився в зоні проведення антитерористичної операції. 21 липня 2014 року, увірвавшись в селище Піски (передмістя Донецька), екіпаж танка, яким командував капітан Лавренко, прямим пострілом вразив один з танків противника. Такими влучними пострілами були знищені кулеметні розрахунки і два автобуси терористів. Захопивши блокпост противника, екіпаж танка вогнем з гармати і кулемета прикривав дії механізованого підрозділу, який розпочав евакуацію поранених військовослужбовців ВСУ.

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Отримавши інформацію про початок контратаки терористів, Лавренко одним з перших вийшов на передбачуваний кордон їх висування Ухиляючись від вражаючого вогню противника бойова машина наїхала на потужний фугас. Будучи важкопораненим, капітан Лавренко не здався ворогові і не допустив захоплення бойової машини - підірвався в танку разом з екіпажем.

Завдяки рішучим і сміливим діям екіпажу танка на чолі з Лавренко вдалося не допустити контратаки терористичного підрозділу "Кальміус" на тільки що зайняті позиції механізованими підрозділами 2-й батальйонної тактичної групи 93-ї бригади.

Крім того, президент присвоїв звання Героя України командиру взводу молодшому лейтенанту управління гаубичної самохідно-артилерійської батареї гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 51-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Володимиру Гарматию посмертно.

З 16 червня 2014 року молодший лейтенант Гарматій брав участь в антитерористичній операції. Під час виконання завдань молодший лейтенант особисто очолював групу планування вогневого ураження противника. Проведена під його керівництвом робота дозволила створити дієву систему вогневого ураження противника і забезпечити надійний захист підрозділів від раптового нападу противника як у базових таборах, так і на блокпостах, і ефективне знищення живої сили і техніки незаконних збройних формувань під час бойових зіткнень.

Гарматій активно брав участь в практичних заходах по організації системи вогню блокпостів. Під час керівництва підлеглими в умовах бойової обстановки офіцер проявив сміливість, виваженість і завзятість, що сприяло підтриманню належного морально-психологічного клімату особового складу. Вміле поєднання їм розумної ініціативи і бездоганною виконавської дисципліни дозволили своєчасно і якісно виконати завдання з вогневого ураження противника.

25 липня 2014 року в ході виконання бойового завдання Гарматій не зрадив державу і не відступив разом з 41 товаришем по службі на територію Російської Федерації. Під час бою офіцер загинув. Нагороду сина отримала з рук президента мати Героя Оксана Гарматій.