Порошенко представив до нагороди 36 військовослужбовців, чотирьох із них - посмертно
Президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами 36 військовослужбовців, чотирьох з них – посмертно.
Про це йдеться у Указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.
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"За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: нагородити орденом "За мужність" III ступеня старшого солдата Олега Ващишина (посмертно), старшину Анатолія Ковальського (посмертно), солдата Андрія Саксіна (посмертно), молодшого сержанта Миколу Яблонського (посмертно)", - зазначено в документі.
Крім того, президент нагородив медаллю "Захиснику Вітчизни" 32 військовослужбовців рядового, сержантського і лейтенантського складу.