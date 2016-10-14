У Києві проходить "Марш нації": 5 тисяч активістів почали ходу від пам'ятника "Батьківщина-мати" (фото)
Активісти проводять ходу з нагоди Дня українського козацтва, Дня створення УПА та Дня захисника України.
Близько 5 тисяч активістів Цивільного корпусу "Азов", громадської організації "С14", Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" зібралося на площі біля пам'ятника "Батьківщина-матір" для участі у "Марші нації".
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Як передає кореспондент УНІАН, активісти проводять ходу з нагоди Дня українського козацтва, Дня створення УПА та Дня захисника України.
Учасники зібрання вишикувалися у велику щільну колону. По обидва боки колони молодь у руках тримає смолоскипи. У ході, окрім молоді, бере участь багато учасників війни з російськими окупаційними силами та сепаратистами на Донбасі. Багато хто з них прибули з інших областей України. На перетині вулиць Лаврська та Панфіловців припарковано більш як 10 великих автобусів з інших регіонів.
Усі учасники ходи тримають у руках окремо блакитні та жовті прапори із зображенням Тризубу, різноманітної символіки ЦК "Азов" та червоно-чорні прапори із символікою "Правого сектору".
Також вони тримають у руках смолоскипи.
Активісти на початку колони також тримають в руках плакати, серед яких "Мир після перемоги", "Капітуляція - вибір влади", "Сила, добробут, порядок" та інші. Разом з тим представники "Правого сектору" несуть плакати із світлинами бійців, які загинули у війні на Донбасі.
На даний час колона рухається в напрямку Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра».