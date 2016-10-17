У Держдумі РФ запропонували назвати іменем терориста "Мотороли" школу в Петербурзі

«Депутат ДД РФ Віталій Мілонов звернувся до губернатора Санкт-Петербурга Георгія Полтавченка з пропозицією присвоїти одній з молодіжних патріотичних шкіл північній столиці ім'я загиблого напередодні командира донецьких ополченців Арсенія Павлова, відомого під позивним «Моторола», - повідомили УНІАН у прес-службі російського депутата.

На думку Мілонова, «Арсеній Павлов за життя став символом патріотичного піднесення на Донбасі, був втіленим прикладом російського солдата, героєм, який надихав і надихає тисячі патріотів».

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«Увічнення його у нашому місті, пов'язаному з Донецьком багато чим, - це правильний і гідний крок», - заявив депутат Держдуми РФ.

Як повідомляв УНІАН, бойовик «Моторола» загинув у Донецьку 16 жовтня в результаті вибуху у ліфті будинку.

В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі у розстрілі полонених.