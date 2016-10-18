Екс-правоохоронець організував виробництво сурогатного алкоголю на Дніпропетровщині

Як повідомляє прес-центр Управління захисту економіки Національної поліції України в Дніпропетровській області, оперативники припинили діяльність злочинної організації, очолювану колишнім правоохоронцем.

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Він організував потужне підпільне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції. До складу групи входили ще шість осіб, мешканці міст Нікополь та Кривий Ріг.

Співробітники УЗЕ встановили, що цехи розміщувалися у м. Нікополь. Потужність складала 50 тисяч пляшок горілки щомісяця.

Розповсюджували фальсифіковану алкогольну продукцію на території регіону через торговельні точки продажу. Реалізовували як великими, так і маленькими партіями. Окрім того, вся продукція була маркована підробленими марками акцизного податку України.

У квітні 2016 року оперативники УЗЕ та слідчі обласної поліції провели 56 санкціонованих обшуків. Поліцейські вилучили 28 тон спирту, підроблені марки акцизного податку України, обладнання для виготовлення сурогату, а також чорнову бухгалтерію. Загальна вартість вилученого майна становить 2,6 мільйонів гривень.

Учасникам злочинної організації слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене злочинною організацією), ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Найактивнішим учасникам організації обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, іншим - домашній арешт.

Наразі досудове розслідування завершено та кримінальне провадження скеровано до суду.