Журналісти розповіли, як відрізнити сурогатний алкоголь (відео)

Неякісної горілки на вітчизняному ринку набагато більше, ніж можна було уявити. Журналісти "Секретних матеріалів" дізнались, хяк відрізнити його на прилавку.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні внаслідок отруєння алкоголем померли 58 людей.

Наразі затримано та оголошено підозру організатору сурогатного бізнесу, трьом його пособникам та трьом власникам магазинів, де реалізовувався неякісний алкоголь.

Досудове розслідування триває за фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння та загибелі людей (ч. 3 ст. 204 КК України). Минулого тижня поліція в Харкові знайшла 31-ріного посередника, який розповсюджував сурогатний алкоголь. Прокуратура області оголосила йому підозру.