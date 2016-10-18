Суд Києва дозволив затримати представника Путіна в Криму і генерала ЗС РФ: їх будуть судити заочно

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, їх обох оголошено у розшук.

У прес-службі зазначили, що вчора слідчим суддею Печерського райсуду задоволено клопотання Головної військової прокуратури ГПУ та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього уповноваженого представника президента РФ у так званому «Кримському федеральному окрузі» Бєлавєнцева та заступника командувача Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Турченюка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (підбурювання до державної зради) та ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України.

За даними відомства, досудовим розслідуванням установлено, що Бєлавєнцев і Турченюк у лютому-березні 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ, вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювали військовослужбовців Збройних Сил України до вчинення державної зради та сприяли веденню агресивної війни проти України, що призвело до тимчасової окупації території АР Крим і міста Севастополь та інших тяжких наслідків.

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«Підозрюваних оголошено у розшук, слідчими-суддями надано дозвіл на їх затримання та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що після проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій обвинувальні акти стосовно вказаних осіб будуть передано до суду для проведення спеціального судового провадження (заочне засудження).

Також у відомстві зазначили, що інкриміновані Бєлавєнцеву та Турченюку особливо тяжкі злочини передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.