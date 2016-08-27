Очевидці показали, як Росія стягує до Криму військову техніку та авіацію (фото, відео)

Так, на фотографіях з Феодосії можна побачити, як на півострові активізувалася російська військова техніка.

Також очевидці показали відео, на якому зображені цивільні і військові вертольоти.

Феодосія, золотий пляж, 26 сер



символічно... над безлюдним пляжем pic.twitter.com/mtvAt1mcSV — IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 26, 2016

Крім того, на деяких фотографіях можна побачити військові кораблі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на Чорноморському флоті РФ проведено тренування щодо завантаження десанту і бойової техніки на великі десантні кораблі і висадці на узбережжя полігону Опук в окупованому Криму.