Очевидці показали, як Росія стягує до Криму військову техніку та авіацію (фото, відео)

16:55, 27 серпня 2016
Війна
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Користувачі соцмереж опублікували фото і відео, як Росія стягує військову техніку в окупований Крим.

корабли, Россия, Крым / twitter.com/CrimeaUA1

Так, на фотографіях з Феодосії можна побачити, як на півострові активізувалася російська військова техніка.

Також очевидці показали відео, на якому зображені цивільні і військові вертольоти.

Крім того, на деяких фотографіях можна побачити військові кораблі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на Чорноморському флоті РФ проведено тренування щодо завантаження десанту і бойової техніки на великі десантні кораблі і висадці на узбережжя полігону Опук в окупованому Криму.

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