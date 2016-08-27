Очевидці показали, як Росія стягує до Криму військову техніку та авіацію (фото, відео)
Користувачі соцмереж опублікували фото і відео, як Росія стягує військову техніку в окупований Крим.
Так, на фотографіях з Феодосії можна побачити, як на півострові активізувалася російська військова техніка.
Крим. Окупація. "Курортна" Феодосія сьогодні pic.twitter.com/sYU2Hg9K7i— Кримський бандерівець (@CrimeaUA1) August 27, 2016
Також очевидці показали відео, на якому зображені цивільні і військові вертольоти.
Феодосія, золотий пляж, 26 сер— IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 26, 2016
символічно... над безлюдним пляжем pic.twitter.com/mtvAt1mcSV
Крим, Приморський, 26 сер— IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 26, 2016
багатолюдно ... pic.twitter.com/revhp1PPbI
Крім того, на деяких фотографіях можна побачити військові кораблі.
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Раніше УНІАН повідомляв, що на Чорноморському флоті РФ проведено тренування щодо завантаження десанту і бойової техніки на великі десантні кораблі і висадці на узбережжя полігону Опук в окупованому Криму.
"Кайфую,сьогодні я з тобою кайфую..."— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) August 27, 2016
Над Береговим літають винищувачі групами і поодинці,і кораблі стоять)) pic.twitter.com/kBhBflAIYF