У Львові волонтери працюють на військовому таксі (фото)

«Якщо на фронті люди не мають машини, вони зв’язані по руках і ногах. Тому багато хто пересувається вантажівками. А коли до ворога лишається 300-400 метрів, ти стаєш гарною ціллю», - стверджує львівський волонтер Богдан Василяк, ГО «Допоможи фронту».

Аби привернути увагу до критичної ситуації на передовій з малою колісною технікою, волонтери та сервіс виклику авто «UKLON» організували акцію «Військове таксі». З 18-го до 20-го жовтня будь-хто з мешканців та гостей міста можуть взяти участь в акції.

За словами засновника фонду «Повернись живим» Віталія Дейнеги, суть дуже проста” “ Клієнт замовляє таксі через мобільний додаток Uklon і в полі приміток (“уточнення для водія”) пише #wartaxi. На виклик може приїхати звичайний водій, а може – волонтер, що розповість про проблеми на фронті або розважить незвичайною історією. Далі сервіс Uklon перерахує всю вартість поїздки (без чайових водію) на купівлю авто військовослужбовцям, які зараз знаходяться у зоні АТО”.

За кошти, зібрані під час акції «Військове таксі» у місті Лева, волонтери разом із «UKLON» планують придбати джип Nissan Patrol вартістю 82 тисячі гривень для 24-ї окремої механізованої бригади імені Князя Данила Галицького, яка дислокується у Яворові Львівської області і приймає участь у АТО.

Перед тим, як ця машина вирушить на фронт, вона потаксує у Дніпрі. Там волонтери також будуть збирати гроші на авто для місцевої бригади.

«У Києві акція мала великий успіх. За було прийнято 536 замовлень з тегом #Wartaxi. Серед пасажирів були звичайні громадяни – урядовці невисокого рівня, студенти, домогосподарки… Завдяки ним вдалося зібрати 85 812 гривень на це авто. Я думаю, Львів дасть фору і тут ми зможемо зібрати більше», - коментує Віталій Дейнега.

Він стверджує: “На фронті проблема з мілким колісним транспортом досягали критичного рівня. За державні кошти оновити та поповнити військовий автопарк неможливо. Його модель досі радянського зразка – 4-5 авто на бригаду (до 5000 людей). Тому пересування відбувається вантажівками та боєвою технікою. А це демаскує та наражає військових на небезпеку. Їм же важливо мати швидку, невелику та маневрену техніку. Вона рятує життя та допомагає легше виконувати завдання”.

У акції приймуть участь: Богдан Масляк (ГО «Допоможи фронту», м. Львів), Галина Алмазова (волонтер-парамедик, майстер спорту по ралі та член екіпажу швидкої «Вітерець» у АТО), Віталій Дейнега (засновник «Повернись живим»), Андрій Римарук (демоб. розвідник 53 окремої механізованої бригади, волонтер "Повернись живим") та ін.

Акція проходить в партнерстві з сервісом таксі Uklon у містах, де є його представництва. Причина партнерства єдина – цей сервіс з самого початку АТО допоміг різним волонтерським групам на 5 500 000 грн і продовжує це робити.