Українські захисники змусили "орків" на Донбасі почати день з гімну України (відео)

Світанок середи під Саханкою українські військові та бойовики зустрічали під звуки гімну України.

Відеозапис у своєму Facebook оприлюднив прес-секретар сектору "М" Олександр Кіндсфатер. Читайте такожУ Львові волонтери працюють на військовому таксі (фото) "Оркі біля Саханки зустрічали світанок під звуки гімну України!" – написав речник сектору. На відео, помітно, що поки грає гімн, з боку бойовиків не чутно жодного пострілу. Після першого куплету та приспіву військові залишили позицію.

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