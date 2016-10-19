Українські захисники змусили "орків" на Донбасі почати день з гімну України (відео)
10:19, 19 жовтня 2016Суспільство
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Світанок середи під Саханкою українські військові та бойовики зустрічали під звуки гімну України.
Гімн на українських позиціях / Скріншот
Відеозапис у своєму Facebook оприлюднив прес-секретар сектору "М" Олександр Кіндсфатер.
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"Оркі біля Саханки зустрічали світанок під звуки гімну України!" – написав речник сектору.
На відео, помітно, що поки грає гімн, з боку бойовиків не чутно жодного пострілу. Після першого куплету та приспіву військові залишили позицію.
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