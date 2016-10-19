Луценко дав новому прокурору Запорізької області три місяці, щоб показати результати роботи

Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Новому прокурору області Юрій Луценко дав три місяці, щоб той показав результати своєї роботи. Генпрокурор підкреслив, що він більше не буде призначати керівників на певний термін, все буде видно тільки за результатами", - написала Сарган.

Вона зазначила, що в ході представлення Романова колективу обласної прокуратури Луценко висловив сподівання, що частина керівників підрозділів відомства, які хочуть і можуть напружено працювати, залишаться на своїх місцях.

Луценко також заявив про невдоволення роботою попереднього обласного прокурора Олександра Шацького, зокрема про стан кримінальних справ, пов'язаних з Анісімовим (Євгена (Анісімова називали "смотрящім" за Запорізькою областю під час президентства Віктора Януковича - УНІАН), екс-мером Запоріжжя Олександром Сіном, а також про витік секретної інформації з облпрокуратури.

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Генпрокурор висловив стурбованість зростанням злочинності в Запорізькому регіоні. На 20% зросла кількість злочинів - на 15% тяжких, майже на 25% - особливо тяжких і на 50% - квартирних крадіжок. У Запоріжжі найвищий рівень злочинності по Україні після Києва.

«Новому прокурору області доручено розслідувати справи, з якими не впорався Шацький. Справу про розгін Майдану не доведено до кінця, тому що в запорізькій прокуратурі заявили, що свідки не хочуть свідчити. Луценко дав завдання правоохоронцям поспілкуватися з Романовим і задіяти всіх оперативних учасників для цього розслідування…», - поінформувала Сарган.

Також Луценко звернувся до всіх керівників правоохоронних органів з проханням прискорити процес у справі екс-«наглядача області» Анісімова.

«Півроку тому прийняли закон про заочне засудження, вживайте заходів, тому що чекати повернення Анісімова доведеться довго. Таким в Україні не місце. Окремо по ньому в спеціальному заочному режимі суд, з моєї точки зору, буде правильним», - зазначив генпрокурор.

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Також Романову доручено налагодити відносини з обласною владою, щоб знову в ЗМІ не велися піар-війни, як це було між губернатором Костянтином Брилем і колишнім прокурором Шацьким. За словами Луценка, він вважає неприпустимим, що екс-прокурор критикує в ЗМІ губернатора, погрожуючи йому «посадкою». На думку генпрокурора, якщо у прокурора є інформація про правопорушення з боку губернатора, він повинен відкрити кримінальне провадження, якщо таких даних немає - він не повинен виступати в ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Запоріжжі Луценко представив нового прокурора області старшого радника юстиції Романова, який змінив на цій посаді Шацького.