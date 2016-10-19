У Львові судитимуть лікаря за обвинуваченням в отриманні хабара від пацієнта

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Львівської області.

"За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, слідчими поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно лікаря-хірурга Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги", - повідомляє львівська прокуратура

Встановлено, що обвинувачений висловив вимогу про надання та у подальшому отримав від пацієнта 5000 грн за проведення операції та видачу йому виписки з історії хвороби.

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Дії лікаря кваліфіковано за ч.4 ст.354 КК України (одержання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням свого становища в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди), санкцією якої передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні прокуратурою затверджено та скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду м. Львова.