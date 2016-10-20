СБУ на Чернігівщині викрила "титульну" псевдореспубліку з власними "паспортами" (фото)

Як встановили співробітники СБУ, на Чернігівщині група осіб створила самопроголошені владні структури, у тому числі органи місцевого самоврядування, судові та правоохоронні органи, фінансові установи, повідомляє прес-центр СБУ.

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Як зазначається, члени незаконного об’єднання не визнають повноважень державних органів влади України, відмовляються виконувати вимоги українського законодавства щодо призову на строкову військову службу.

Також незаконне об’єднання розпочало видачу мешканцям регіону т.зв. «паспортів людини корінного народу України» з обіцянкою звільнення від оподаткування, непідсудності органам судової влади України, уникнення сплати комунальних платежів, недоторканості майна та ін.

Згідно з повідомленням, намагаючись отримати визнання, зловмисники організували листування з органами державної влади, правоохоронними структурами та посольствами іноземних держав.

Під час обшуків у помешканнях та офісних приміщеннях псевдоутворення оперативники спецслужби вилучили устави та статутні документи; бланки паспортів довільного зразка, посвідчення, водійські права; печатки та штампи; виготовлені власні банкноти; автомобільні номери тощо.