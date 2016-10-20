Тема дня на 20 жовтня: Розстрочка бідності (відео)
21:33, 20 жовтня 2016Суспільство
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Гість: Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста».
У чому полягає можливість розстрочки комунальних платежів / фото: УНІАН
В чому полягає можливість розстрочки комунальних платежів. Нова декларація, яку прийняв уряд, покликана спростити українцям оплату комунальних платежів. Та чи не стане вона для народу "розстрочкою бідності". Адже тарифи за комунальні послуги вже стали неплатопідйомними для звичайного населення.
Підтеми:
1. Відтерміновані комунальні платежі
2. Як це працюватиме
3. Бюджетне навантаження
4. Тарифна реформа
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