В Одесі стартував опалювальний сезон

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, згідно з розпорядженням міського голови Геннадія Труханова, з 17 жовтня комунальні служби розпочали підключення тепла в об'єктах охорони здоров'я, школах і дошкільних закладах.

Опалення в деяких житлових будинках з'явилося ще у четвер увечері.

Забезпечення теплоносіями житлових і адміністративних будівель контролюють районні адміністрації та департамент міського господарства.

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Як відзначили в мерії, до кінця поточного тижня планується підключити житлові багатоквартирні будинки на житлових масивах Таїрова, Черемушки та Котовського.

В останню чергу буде здійснена подача тепла у центр міста, який забезпечує Одеська ТЕЦ.

Довідка УНІАН. Загальна протяжність теплових мереж в Одесі - 774,5 км, з них магістральних мереж - 157,1 км, опалювальних мереж - 451,2 км і мереж гарячого водопостачання - 166,2 км.

Усього на балансі КП «Теплопостачання міста Одеси» перебувають 144 малі котельні (2 - у резерві), з них 7 вугільних і 11 великих (районних і квартальних, з них 2 - у резерві).