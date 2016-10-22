У Києві померла відома актриса Валерія Заклунна
17:34, 22 жовтня 2016Суспільство
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У Києві померла відома актриса Валерія Заклунна.
Пішла з життя легенда кіно і театру Валерія Заклунна / glavcom.ua
Про це у Facebook повідомляється на сайті Театру імені Лесі Українки.
"До Театру імені Лесі Українки знову прийшла біда. Пішла з життя велика актриса, яка пропрацювала на наших підмостках більш як 50 років, - Валерія Гаврилівна Заклунна", - сказано в повідомленні.
Заклунній було 74 роки.
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Вона народилася в Росії і закінчила Школу-студію імені Немировича-Данченка при МХАТ (місто Москва) в 1966 р.
Працювала в театрі імені Лесі Українки з 1 серпня 1966 р.
Нагороджена золотою медаллю імені Довженка (1978 р.) і Держпремією СРСР (1979). Є лауреатом Державної премії УРСР імені Шевченка (1975).
Герой України з 24 серпня 2012 р.
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