Українська Гельсінська спілка ініціює створення центру документування воєнних злочинів

Про це повідомив на прес-конференції виконавчий директор УГСПЛ Аркадій Бущенко.

«Сьогодні ми презентуємо цей Центр, але це не означає, що він почав або почне працювати завтра. Ми вже розвиваємо його протягом багатьох місяців, а сьогодні вирішили презентувати наші ідеї і наробки, як ми бачимо розвиток цього Центру», - сказав він.

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За словами Бущенка, подібні центри створені в багатьох країнах, які пережили конфлікти на своїх територіях, зокрема, в Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині.

Виконавчий директор УГСПЛ наголосив, що Центр необхідно створювати терміново і не очікувати на закінчення війни, оскільки докази зникають, і через деякий час їх буде складно зібрати, таким чином, багато воєнних злочинців уникнуть відповідальності. «Ми не можемо чекати, і тому вирішили створити цей Центр документування. Ми будемо намагатися об’єднати зусилля багатьох організацій, які досить плідно працюють у цій сфері», - додав він.

На його переконання, всі залучені організації мають співпрацювати, оскільки це спільна справа, а розрізнена праця ускладнює процес документування.

Бущенко також повідомив, що з кожною організацією буде обговорено умови співпраці та формат. «Ми будемо розвивати цей Центр. Там уже є певна команда, і я думаю, що ця команда буде посилюватись, це потребує значних зусиль і ресурсів. Ми також розраховуємо на те, що державні органи також будуть співпрацювати з Центром у виконанні його завдань»,- зауважив виконавчий директор УГСПЛ.