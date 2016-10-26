Учнів із затримкою психічного розвитку переведуть до звичайних шкіл - МОН

Натомість у МОН заявляють, що для таких дітей буде забезпечено умови для навчання у спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв сьогодні, 26 жовтня, на засіданні, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки.

У повідомленні зазначається, що у рамках цієї постанови передбачається, що вже до 2020 року всі українські діти із затримкою психічного розвитку, які навчаються в спецшколах, поступово перейдуть на навчання до загальноосвітніх навчальних закладів.

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У міністерстві вважають, що це допоможе забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами та отримають можливість здобувати освіту, проживаючи в сім’ї.

«Світовий досвід свідчить, що такі заходи не лише сприяють формуванню толерантного та відкритого суспільства, а й кращому навчанню дітей із особливими освітніми потребами. У поєднанні з корекційно-розвитковою роботою та обов’язковим створенням підготовчого класу, це дасть можливість забезпечити цим дітям достатню кількість навчальних годин для повноцінного засвоєння навчального матеріалу», - переконані в МОН.

Втім перед тим, як перейти на навчання в загальноосвітні заклади, ці діти навчатимуться у спеціальних підготовчих класах, а вже потім перейдуть у спеціальні та інклюзивні класи загальноосвітніх навчальних закладів, де розвиватимуться поряд зі звичайними дітьми.

Раніше уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба заявляв, що в Україні понад 100 тис. дітей живуть і отримують освіту "в радянській системі інтернатних закладів".

"Іде робота над новим змістом освіти, забезпеченням доступності освіти, розвитком опорних шкіл. Нарешті, у першому читанні парламент проголосував за закон про освіту, на мій погляд, прогресивний закон", - сказав Кулеба.