Бюджетне фінансування профтехосвіти буде відновлено в 2017 році - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді.

«Відновлення фінансування з державного бюджету професійно-технічної освіти – ми обов'язково зробимо цей крок у 2017 році під час голосування остаточного варіанта бюджету», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про бюджет на 2016 рік», повноваження щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів з 1 січня передані місцевим бюджетам і в держбюджеті субвенція на ці витрати не передбачається.

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Ряд міських рад прийняв звернення до керівництва країни з проханням відновити фінансування професійно-технічної освіти з державного бюджету або ж передати його органам влади обласного рівня.