У Львові пільговики мають право на безкоштовний проїзд у нічних автобусах - міськрада

У Львові громадянам, які мають право на пільговий проїзд, дозволили безкоштовно їздити у нічних автобусах.

Про це повідомив начальник управління транспорту та зв’язку ЛМР Віктор Щир, передає прес-служба Львівської міської ради.

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«Мешканці, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті відповідно до чинного законодавства, можуть безоплатно користуватися і нічними маршрутами громадського транспорту», - йдеться у повідомленні.

Нічні автобуси у Львові курсують з 1 липня минулого року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 жовтня у Львові автобус врізався у дерево і перекинувся. В результаті інциденту тоді постраждало 19 осіб.

Серед постраждалих семеро львів`ян.