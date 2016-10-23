У Львові автобус врізався у дерево і перекинувся: кількість постраждалих зросла до 19 осіб (фото)

Про це УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров`я Львівської міської ради (УНІАН: раніше повідомлялося про 13 постраждалих).

Зокрема, станом на 12.00 до лікарень Львова доставлено 19 постраждалих внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з деревом.

«До лікарень доставлено 19 осіб, вже прооперовано чотирьох. Двох неповнолітніх доставлено у дитячу лікарню: у 17-річного хлопця перелом великогомілкової кістки із зміщенням, у 16-річної дівчини кровотеча в ділянці гомілки», - йдеться в повідомленні.

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Серед постраждалих семеро львів`ян, дані інших потерпілих встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 жовтня, о 09.20 на вулиці Зеленій у Львові рейсовий автобус сполученням «Львів – Романів» врізався в дерево і перекинувся.

З місця події госпіталізували водія і 12 пасажирів, з них двоє неповнолітніх.

За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням.

Водночас очевидці події зазначають, що ДТП сталося через те, що водій намагався уникнути зіткнення з пішоходом, який раптово вибіг на дорогу.

"Водій на всій швидкості врізався у дeрeво. Чeрeз пeрeднє скло вилeтіла жіночка, двeрима притиснуло дeкількох людeй, дужe багато постраждалих, щe одній пані повністю розірвало ногу, водія так і нe змогли дістати з крісла（він прийняв удар на сeбe", - написав у Facebook співробітник ГУНП у Львівській області Ігор Зінкевич.