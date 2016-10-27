У Дніпрі відправили на вимушені канікули студентів одного з найбільших ВНЗ через відсутність опалення в університеті
21:06, 27 жовтня 2016Суспільство
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Студенти не будуть ходити на пари через відсутність опалення у вузі.
В аудиторіях університету температура нижча +10 градусів за Цельсієм
У Дніпрі закривають один із найбільших вишів країни, а студентів відпрвляють на вимушені канікули. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що 15 тисяч студентів Дніпровського національного університету імені Гончара не будуть ходити на пари через відсутність опалення у внз.
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Зазначається, що заняття скасували, бо температура в аудиторіях нижча десяти градусів тепла. Адміністрація університету запевняє, що боргів за теплопостачання немає.
Один из крупнейших вузов страны закрывается на вынужденные каникулы
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