Більше половини читачів УНІАН "ненавидять" сезонне переведення годинників – опитування

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

Так, 57% читачів УНІАН негативно ставляться до сезонного переведення стрілок годинників, адже для них це пов’язане зі стресом, та вважають, що краще б стрілки годинників не переводили.

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Водночас підтримують ідею переведення годинників 25% респондентів.

Ще 17% читачів сприймають сезонне переведення годинників як звичайний факт життя, і їм байдуже, переводити час чи ні.

1% зауважили, що в зоні АТО взагалі не до таких проблем – там час вимірюється зовсім по-іншому: початком та завершенням обстрілів.

Загалом в опитуванні взяли участь 944 читачів УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, Україна в ніч з 29 на 30 жовтня переходить на "зимовий час", що передбачає переведення годинників на 1 годину назад о 4:00.