ГПУ почала заочний суд над "міністром оборони ДНР"

Генпрокуратура розпочала процедуру заочного засудження так званого «міністра оборони» терористичної організації «ДНР».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«Генеральною прокуратурою розпочато процедуру заочного засудження відносно громадянина України Х. – так званого міністра оборони терористичної організації «ДНР», який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення та керування терористичною організацією) та ч. 1 ст. 294 КК України (організація масових заворушень)», - йдеться в повідомленні.

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За даними відомства, у квітні 2014 року «громадянин України Х.», перебуваючи у Донецьку, вступив у змову з «ДНР» щодо здійснення керування збройними підрозділами терористів на посаді так званого командувача «народною армією «ДНР» – міністра оборони».

Пізніше, як наголосили в «міністр оборони ДНР» 12 квітня 2014 року організував масове заворушення проти влади, яке супроводжувалось погрозами та захопленням будівлі прокуратури Донецької області.

Шевченківський райсуд Києва 27 жовтня 2016 року задовольнив відповідне клопотання органу досудового розслідування, погоджене з прокурором, та надав дозвіл на здійснення стосовно підозрюваного Х. спеціального досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, першим «міністром оборони» терористичної організації «ДНР» був з 10 квітня по 7 травня 2014 року Ігор Хакимзянов, уродженець Макіївки.

Глава МВС України Арсен Аваков 7 травня 2014 року заявив про затримання Хакимзянова у Маріуполі.

Пізніше терориста Хакимзянова обміняли на українських військовополонених. Зокрема, як заявляв радник глави МВС Антон Геращенко, «його обміняли на наших хлопців, які потрапили в полон».