Його буде проведено з 08.00 до 10.00 та з 19.00 до 22.00.

У День єднання, 16 лютого, загальнонаціональні та регіональні телерадіокомпанії проведуть телемарафон "UAразом".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час прес-конференції.

"Буде цікавий телемарафон. Завтра з 8:00 до 10:00 ранку всі телеканали країни фактично будуть мовити однією картинкою. З 8:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 ми побачимо різних спікерів, представників влади, лідерів громадської думки, волонтерів, які говоритимуть на тему єднання та на тему наративів, які нашу країну допомагають об'єднувати", - зазначив він.

Також, за його словами, завтра у Софії Київській відбудеться молебень за єднання.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання.

Згідно з документом, у цей день необхідно підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, виконати о 10.00 Державний Гімн України, провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Крім того, затверджений урядом план заходів має передбачати створення на основі діючих інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи "UАразом" для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян.

Планом також має бути передбачене прискорення створення і функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного спротиву.

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