У Дніпрі почали будівництво Алеї Героїв

Біля Дніпропетровської облдержадміністрації почали заливати фундамент майбутньої Алеї пам’яті загиблих героїв Революції Гідності і воїнів АТО.

Про це повідомляє Depo.ua.

Наразі почали заливати фундамент алеї. На місці працює техніка. Раніше голова Всеукраїнського союзу воїнів АТО Іван Начовний заявив про збір добровільних пожертв на реалізацію проекту.

Стало також відомо, що земельні роботи з підготовки майданчика під меморіал, які зараз ведуться, фактично виконуються комунальною технікою безоплатно.

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Як раніше повідомляло видання, у Дніпрі Алею загиблих Героїв будують у борг.

Нагадаємо, що під стінами Дніпропетровської ОДА розпочалися роботи з підготовки майданчику для встановлення антивандальних скляних панелей з підсвічуванням. На них мають бути нанесені імена жителів області, які загинули за незалежність України. Раніше в ОДА запевняли, що проект реалізують коштом меценатів.