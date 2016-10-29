Порошенко нагородив 109 бійців АТО, з них 26 – посмертно

17:42, 29 жовтня 2016
Війна
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Військовослужбовці, які отримали нагороди, виконували завдання в районі Зайцевого, Авдіївки та на Маріупольському напрямку, зазначається в повідомленні.

Фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження 109 військових, які брали участь в бойових діях на Донбасі, з них 26 – посмертно.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови держави.

Військовослужбовці, які отримали нагороди, виконували завдання в районі Зайцевого, Авдіївки та на Маріупольському напрямку, зазначається в повідомленні. 

Посмертно відзначено п’ятьох захисників орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ще 21 загиблий військовий – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

83 бійці, які зазнали поранень в зоні АТО, отримали медалі «Захиснику Вітчизни».

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