Порошенко нагородив 109 бійців АТО, з них 26 – посмертно
17:42, 29 жовтня 2016Війна
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Військовослужбовці, які отримали нагороди, виконували завдання в районі Зайцевого, Авдіївки та на Маріупольському напрямку, зазначається в повідомленні.
83 бійці, які отримали поранення в зоні АТО, отримали медалі «Захиснику Вітчизни» / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження 109 військових, які брали участь в бойових діях на Донбасі, з них 26 – посмертно.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови держави.
Військовослужбовці, які отримали нагороди, виконували завдання в районі Зайцевого, Авдіївки та на Маріупольському напрямку, зазначається в повідомленні.
Посмертно відзначено п’ятьох захисників орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ще 21 загиблий військовий – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
83 бійці, які зазнали поранень в зоні АТО, отримали медалі «Захиснику Вітчизни».
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