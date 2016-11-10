У Києві суд заарештував чиновника, що систематично вимагав хабарі від підлеглих

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, начальнику відділу контролю за благоустроєм Солом'янської РДА інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За клопотанням слідчого, погодженим з місцевою прокуратурою, Подільській райсуд столиці обрав для зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн грн застави.

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Посадовець вимагав від підлеглих щомісячну неправомірну вигоду у розмірі 100 тис. грн, погрожуючи в разі їхньої незгоди вжити заходів керівного та дисциплінарного впливу, аж до звільнення з посад. Зловмисника було затримано під час одержання чергової щотижневої передачі грошових коштів у розмірі 13 тис. грн.