На Львівщині військового взяли під варту за хабар 8 тисяч гривень

Командиру інженерно-технічної роти однієї з військових частини Львівщини, який попався на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави в розмірі 55 тисяч гривень, повідомляє сьогодні, 8 листопада, прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

31 жовтня його затримали під час вимагання та одержання неправомірної вигоди. Він вимагав 8 тисяч гривень від лейтенанта цієї ж військової частини за нестворення штучних перешкод під час здачі посади. Виплата цієї суми проходила через перерахунок на банківську картку зловмисника.

Читайте такожУчасника АТО, який привіз у Дніпро гранати, засудили до 5 років позбавлення волі

Корупціонера затримала військова прокуратура Львівського гарнізону спільно із військовою контррозвідкою Служби безпеки України в порядку ст. 208 КПК України. Військовослужбовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

2 листопада Шевченківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання військової прокуратури Львівського гарнізону та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави в розмірі 55 тисяч гривень.