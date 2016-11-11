На тлі зростаючої захворюваності глава МОЗ та її заступники першими вакцинувалися від грипу (відео)

Вакцинація від грипу не входить до переліку обов'язкових, але здатна вберегти від нових штамів грипу. Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун та її заступники першими в Україні вакцинувалися від грипу. Про це повідомляє ТСН.

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Глава МОЗ каже, що чинить так вже багато років. В Україні від цієї звички відмовлятися не збирається і закликає всіх робити так само.

Україні за 44 тиждень (31 жовтня – 6 листопада 2016 року) на грип та ГРВІ захворіли 156 тис. 459 осіб, з них 65,7 % - діти у віці до 17 років. Темп приросту хворих серед дорослих та дітей до 17 років зменшився на 5,4 % і 3,3 % відповідно.

Порівняно з минулим тижнем, зросла питома вага госпіталізованих серед осіб, які звернулися за медичною допомогою. Серед госпіталізованих зросла кількість дітей у віці до 4 років. Летальних випадків не зареєстровано.

Наприкінці жовтня рівень захворюваності на грип і ГРВІ перевищив показники минулого року на 20%. Найвищі показники захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській області – 699,5 на 100 тис. населення, найнижчі – у Тернопільській – 220,6.

Вакцинація від грипу є рекомендованою і не входить в календар обов'язкових щеплень. Вакцину закуповують приватні структури і розподіляють в аптеки, враховуючи попит попередніх років.