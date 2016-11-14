ЗСУ за останні два роки отримали понад 12 тисяч видів озброєння і техніки - Кубів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

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“За останні два роки Збройні сили України отримали понад 12 тис. видів озброєнь і техніки. Освоєно серйозне виробництво танків “Оплот”, бронетранспортерів “БТР-4” та “БТР-3”, тактичної бойової колісної машини, безпілотника, 120-мм міномету “Молот”, - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Генштабі розповіли, що надалі українську армію комплектуватимуть за змішаним принципом: вона складатиметься зі строковиків та контрактників.