У Генштабі пояснили, як надалі комплектуватимуть українську армію (відео)

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає 5 канал.

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"Ми на сьогоднішній день ведемо мову про змішаний принцип комплектування. У нас є як військовослужбовці строкової служби, так і військовослужбовці служби за контрактом. Співвідношення на сьогодні - із загальної кількості тільки 10% строковиків. І ми будемо продовжувати такий принцип комплектування, тому що нам необхідно, в тому числі, здійснювати підготовку резерву, який при необхідності буде поповнювати наші підрозділи, доукомплектовувати ті військові частини, які будуть вести бойові дії", – наголосив він.

Крім того, планують збільшити термін підготовки для військовослужбовців-строковиків з двох місяців до трьох. Для контрактників буде два місяці.

Раніше Порошенко у зоні антитерористичної операції поінформував про професіоналізацію Збройних сил України, поступову заміну мобілізованих військових на контрактників та переозброєння армії.