"Гроші" дізнавалися, як українці дурять лічильники
03:14, 15 листопада 2016Суспільство
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Програма "Гроші" починає комунальне розслідування: який прилад найкраще махлює із лічильниками і чи вдасться домовитися, щоб показники скручував вам майстер ЖЕКу.
Как украинцы обманывают счетчики - расследование Грошей /
Журналісти рушають у газовий рейд: перевіримо, як зірки платять за комуналку. Разом із ростом тарифів обертів набирає підпільна імперія - умільців та їхніх приладів.
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За втручання в роботу лічильника в Україні передбачені штрафи. І комунальники вже навчилися їх вибивати.
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