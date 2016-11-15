"Гроші" дізнавалися, як українці дурять лічильники

Журналісти рушають у газовий рейд: перевіримо, як зірки платять за комуналку. Разом із ростом тарифів обертів набирає підпільна імперія - умільців та їхніх приладів.

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Знімальна група вирушила до одного зі столичних ринків. Найбільш ходовий товар тут – неодимовий магніт.

За втручання в роботу лічильника в Україні передбачені штрафи. І комунальники вже навчилися їх вибивати.