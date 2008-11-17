Японія вступила в рецесію: ВВП скорочується другий квартал поспіль. І не виключено, що до кінця цього року ситуація ще більше погіршає, повідомляє Эхо Москвы.

Тенденція до скорочення валового внутрішнього продукту Японії фіксується вже півроку. І, оскільки, очікується уповільнення темпів розвитку світової економіки в цілому, ковзання вниз японської економіки, ймовірно, продовжиться. Такий прогноз, за даними ІТАР-ТАРС, зробив міністр з економічної податкової політики Японії, коментуючи дані урядової доповіді, згідно з якими ВВП країни за останній квартал скоротився на 0,4 відсотка. Кажучи про причини розвитку несприятливої ситуації в Японії, він виділив серед них «ескалацію фінансової кризи в США і Європі, різкі коливання котирувань на провідних фондових біржах, а також нестабільне положення подій на валютних ринках. Всі ці чинники, підсилюють тиск на економіку Японії, зазначив міністр, додавши, що уряду і діловому сектору доведеться докласти значних зусиль, щоб переламати ситуацію. Тим часом, новини про рецесію, спровокували, за оцінкою експертів, негативні настрої на Токійській фондовій біржі. Вранішні торги, почалися з помітного зниження котирувань акцій. Проте потім індекс Ніккей піднявся на три відсотки за рахунок паперів, які, як вважається, повинні менше постраждати від спаду економіки.

Відзначимо, що попит мали акції багатьох японських компаній, пов`язаних з ринком США, що впали в ціні. На руку інвесторам грало посилення курсу японської ієни по відношенню до американського долара.