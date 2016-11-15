Влада Дніпра має намір привести до ладу один з найдовших в Україні мостів (відео)

21:17, 15 листопада 2016
Суспільство
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Влада Дніпра обіцяє надати кошти на ремонт Нового мосту.

Фото dnpr.com.ua

Через великий потік автомобілів міст є однією з найбільш аварійних ділянок у місті. При цьому його стан - украй плачевний.

Чиновники планують замінити асфальт і деякі елементи конструкції. На додаток оновлений міст отримає доріжки для пішоходів і велосипедистів.

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