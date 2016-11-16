На матчі Україна-Сербія у Харкові українські фани спалили прапори гостей - журналіст (фото, відео)
08:15, 16 листопада 2016Суспільство
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На футбольному матчі Україна-Сербія, який проходив на стадіоні "Металіст" у Харкові, українські вболівальники палили прапори гостей.
На матчі Україна-Сербія українські вболівальники спалили прапори гостей / facebook.com/romabra
Про це на сторінці у Facebook написав журналіст Роман Синіцин.
"Давно не був на настільки душевному секторі і футболі. З такою кількістю піро, танцювальних колективів, бійців АТО, спаленням прапорів гостей і.т.д.", - розповів він.
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"І, мабуть, у Харкова надовго відберуть право приймати матчі збірної після цього", - припускає Синіцин.
На матчі Україна-Сербія українські вболівальники спалили прапори гостей / facebook.com/romabra
На матчі Україна-Сербія українські вболівальники спалили прапори гостей / facebook.com/romabra
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