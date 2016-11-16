На матчі Україна-Сербія у Харкові українські фани спалили прапори гостей - журналіст (фото, відео)

Про це на сторінці у Facebook написав журналіст Роман Синіцин.

"Давно не був на настільки душевному секторі і футболі. З такою кількістю піро, танцювальних колективів, бійців АТО, спаленням прапорів гостей і.т.д.", - розповів він.

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"І, мабуть, у Харкова надовго відберуть право приймати матчі збірної після цього", - припускає Синіцин.