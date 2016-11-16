Кабмін визначив вихідні на новорічні і травневі свята

Як повідомляє Урядовий портал, проект акту «Про перенесення робочих днів у 2017 році» на засіданні уряду представив міністр соціальної політики Андрій Рева.

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Зокрема, документом рекомендовано в 2017 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ, перенести робочі дні: з понеділка, 8 травня, на суботу, 13 травня, і з п'ятниці 25 серпня - на суботу, 19 серпня.

В уряді вважають, що запропоноване перенесення робочого дня сприятиме раціональному використанню робочого часу, створенню сприятливих умов для святкування у 2017 році 9 травня – Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) та 24 серпня – Дня Незалежності України. А також зазначається, що це не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року, обсягів виробництва і податкових надходжень та обов'язкових платежів у бюджети всіх рівнів.