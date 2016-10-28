Археологи вперше за 500 років зняли мармурову плиту з гробу Христа (відео)

Про це повідомляє журнал National Geographic.

Як зазначає видання, плита була встановлена у 1555 році і до теперішнього моменту не піднімалася. Встановлення плити було пов'язане з тим, що багато прочан намагалися відламати собі частину реліквії. Знявши плиту, вчені були здивовані, побачивши під нею багато кам'яного матеріалу.

Святий Гріб укладено в едикулу (Кувуклію) — купольну каплицю з жовто-рожевого мармуру. У 1009 році гробниця була зруйнована (це, зокрема, стало однією з причин початку Хрестових походів). Саме Ложе, частина стін печери і входу вціліли, і через два десятки років почалися відновлювальні роботи. У 1555 році похоронне Ложе довелося накрити важкою мармуровою плитою, оскільки багато прочан намагалися відламати частинку святині.

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З тих пір плита ніколи не піднімалася. В даний час на території храмового комплексу ведуться реставраційні роботи під керівництвом фахівців з Національного технічного університету Афін.

Роботи з реставрації Гробу Господнього планується завершити до весни 2017 року. Археологи відзначають, що майбутні дослідження дозволять дізнатися, з чого складалася оригінальна поверхня каменя, на якому, за переказами, три дні покоїлося тіло Ісуса Христа. Фахівці також сподіваються, що результати роботи дадуть відповідь на питання, яким чином свята Олена, зводячи храм на цьому місці, прийшла до висновку, що саме ця печера є Гробом Господнім.