Харків увійшов у трійку міст з кращою транспортною інфраструктурою

Такі результати показало дослідження під назвою "Ідеальне місто", повідомляє Sq.com.ua.

Згідно з повідомленням, в рамках опитування було опрацьовано понад 33 тисяч анкет користувачів, які оцінили транспортну інфраструктуру в своїх містах. На останньому місці рейтингу – закарпатський Ужгород, а столицю оцінили нарівні з Хмельницьким і Львовом.

Респонденти оцінювали зручність громадського транспорту, стан доріг та наявність парковок за шкалою від 1 до 7 балів.

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Найбільш розвиненим містом з точки зору транспортної інфраструктури містом виявилася Вінниця, знаменита своїми швейцарськими трамваями. Лідер набрав 4,6 бала з 7, трохи відстав Луцьк з оцінкою 4,5 бала. Третє місце поділили Харкова і Рівне – по 4,3 бала.

Серед найбільш частих зауважень до міської транспортної інфраструктури в кожному місті – дефіцит парковок, незручні маршрути громадського транспорту і стан доріг. Вінниця стала лідером по зручності транспорту, однією з перших в країні провела комплексне дослідження пасажиропотоків, після чого змінила режим роботи транспорту відповідним чином. Аналогічний проект за підтримки Світового банку зараз йде у Києві.

У Києві найчастіше скаржаться на перевантаження доріг транспортом і дефіцит паркувальних місць. Дніпряни звертають особливу увагу на розбиті дороги і відсутність додаткових маршрутів. У Харкові приводом для критики стали трамвайні колії і старі трамваї. Львів'яни обурюються, що багато маршруток закінчують роботу дуже рано.

В той же час мешканці Львова задоволені гарним сполученням з центром, а одесити раді зручним транспортним розв'язкам. Харків'яни відзначили комфорт маршрутів та розташування зупинок. Вінничани ж не упустили можливості похвалитися своїми трамваями, в яких є Wi-Fi.