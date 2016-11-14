У Львові школи та садочки не закриватимуть через негоду

Негода у Львові не завадила львівським школам і садкам працювати у звичному режимі, тому навчання у навчальних закладах не припинятимуть, повідомляє Zaxid.net з посиланням на прес-службу Львівської мерії.

"Садочки і школи у Львові працюють у звичному режимі. Комунальні установи у місті працюють і немає перешкод для відвідування навчальних закладів", - зазначила Зоряна Довганик, в.о. начальника управління освіти ЛМР.

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За її словами, статистика відвідуваності не відрізняється від попередніх тижнів. Жоден садочок і школа у місті не є закритими.

Нагадаємо, що протягом неділі, 13 листопада, у Львові випала місячна норма снігу, а вранці у понеділок не курсували автобуси на чотирьох маршрутах. Синоптики прогнозують, що до кінця тижня у області не передбачаються снігопади.