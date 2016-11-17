Журналісти дізналися про скандал в поліції Дніпра: від патрульних вимагали "план" з протоколів, відсторонено командирів

Про це журналістам стало відомо з офіційної заяви Начальника патрульної поліції Дніпра Володимира Богоноса, пише Dp.vgorode.ua.

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Як з'ясувалося з особистого листування Урман з патрульними, скандальна начальниця ставила завдання щодо забезпечення певної кількості протоколів за зміну. Відповідні скріншоти опублікував на своїй сторінці в Facebook громадський активіст Олександр Слободенюк.

"Пані Урман – командир першого батальйону, і в цьому листуванні вона ставить завдання своїм ротним, щоб ті вже забезпечили бажаний результат – вісім протоколів по 130 статті КпАП (п'яний водій). Як кажуть, знайди десять відмінностей від ДАІ", – написав він.

Згідно з повідомленням, після передачі інформації про скандальну командира батальйону поліції її керівництвj, Урман разом з її заступником були відсторонені від посад.