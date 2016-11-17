Із України видворили "злодія в законі" Дато Тобольського (фото, відео)

З України видворили «злодія в законі» Дато Тобольського (справжнє ім'я Давид Гваджая). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Нацполіції України Вадим Троян.

Троян повідомив, що уродженець Грузії, який мав російське громадянство, в 2013 році створив у Чехії ОЗУ. Банда займалася здирництвом і підтримувала тісні "ділові" стосунки з кримінальними авторитетами у пострадянських країнах.

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"16 березня цього року він був затриманий в Чехії за статтею "здирництво", 28 жовтня його звільнили. І вже 30 жовтня Дато Тобольський перетнув державний кордон України в пункті "Краковець" прибув у Київ, де за оперативною інформацією повинен був зустрітися з іншим "злодієм у законі". Завдяки роботі оперативників карного розшуку сьогодні вранці Дато Тобольський видворений з України", - повідомив Троян.

Нагадаємо, 4 листопада у Києві поліція затримала громадянина Грузії Папуна Угрехелідзе, який приїхав отримати статус «злодія в законі».

Кримінальний «авторитет» прибув до Києва, аби за злодійськими «традиціями» отримати статус «злодія в законі».

Затриманий має кілька судимостей. Чоловік неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі як на території України, так і поза її межами. Він відомий в кримінальному середовищі за систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пропагування «злодійських традицій» серед молоді. 4 листопада Угрехелідзе було видворено за межі України.