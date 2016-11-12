У Запоріжжі затримали кримінального авторитета на прізвисько "Григора" (фото)

У Запоріжжі у п‘ятницю, 11 листопада, правоохоронцями затримано кримінального авторитета Юрія Григоренка на прізвисько «Григора».

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Як повідомили у Відділі комунікації поліції Запорізької області, затриманий підтримує тісні зв’язки зі «злодіями в законі» на призвісько «Льора Сумський» та «Принц».

Григоренко 1965 року народження, уродженець міста Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області. Раніше судимий, загалом в місцях позбавлення волі провів 27 років 8 місяців.

«Під час затримання та обшуку Григоренка та його автомобіля вилучено: револьвер системи «Наган» 1945 р.в. з 7-ма набоями калібру 7,62; гранатомет РПГ-18; 3 гранати Ф-1 з запалами сучасного виробництва; марихуана вагою приблизно 100 г; державні номерні знаки з викрадених автомобілів; радіостанція, яка працювала на 2-х каналах (Управління патрульної поліції міста Запоріжжя та відділів поліції ГУНП в області)», - йдеться у повідомленні.

Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому планували оголосити про підозру у скоєнні розбійного нападу з використанням вогнепальної зброї.