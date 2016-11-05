У Києві затримали грузина, який приїхав для отримання статусу "злодія в законі"

У Києві 4 листопада поліція затримала громадянина Грузії Папуна Угрехелідзе, який приїхав отримати статус «злодія в законі».

Про це заявив перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Вадим Троян, повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Троян підкреслив, що кримінальний «авторитет» прибув до Києва, аби за злодійськими «традиціями» отримати статус «злодія в законі».

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Затриманий має кілька судимостей. Чоловік неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі як на території України, так і поза її межами. Він відомий в кримінальному середовищі за систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пропагування «злодійських традицій» серед молоді.

4 листопада Угрехелідзе було видворено за межі України.

Нагадується, що днями оперативники Національної поліції затримали членів організованого злочинного угрупування, підконтрольного одному з чеченських «злодіїв у законі». Зловмисники тероризували жителів Одеської області.