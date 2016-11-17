Тістороб і живописець: Кабмін визначив 19 пріоритетних професій, яким навчатимуть безкоштовно

Відповідну постанову було прийнято сьогодні під час засідання уряду, повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.

«Завдяки цьому рішенню ми не лише забезпечимо пріоритетні галузі кваліфікованою робочою силою, а й суттєво підтримаємо професійно-технічні навчальні заклади», - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

На фінансування визначених професій у 2017 році планується виділити 169 млн 600,8 тис. грн. Ці кошти будуть включені в освітню субвенцію та передані місцевим бюджетам.

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До переліку професій увійшли: машиніст бурової установки (будівельні роботи); монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації; бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ; помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ; моторист бурової установк; тістороб; верстатник деревообробних верстатів; живописець; верстатник широкого профілю; токар; фрезерувальник; налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням; складальник корпусів металевих суден; монтер колії; слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів; виноградар; бджоляр; помічник машиніста тепловоза; помічник машиніста електровоза

У МОН нагадали, що підготовка за рештою професій, що необхідні для обслуговування місцевої інфраструктури та у комунальних господарствах, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів залежно від регіональних потреб.

Станом на 1 вересня 2016 року у закладах професійно-технічної освіти навчається 10 тис. 279 осіб.