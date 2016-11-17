У ВР пропонують проголосити 1 грудня святом на честь референдуму про незалежність України

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив народний депутат від “БПП” Віктор Кривенко.

Він нагадав, що 1 грудня 1991 року український народ на референдумі абсолютною більшістю висловився на підтримку незалежності України, і “назавжди сказав своє слово, що Україна буде незалежною”.

Кривенко зазначив, що разом із депутатом від БПП” Павлом Кишкарем зареєстрував у парламенті проект постанови про святкування цього дня.

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“Визначення його як святковим, не вихідним днем”, - додав парламентарій.

Кривенко також підкреслив, що вони звертаються до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням поставити це питання на голосування сьогодні ж на вечірньому засіданні або завтра, аби після ухвалення рішення місцеві адміністрації мали час приготуватися до святкування.

Своєю чергою депутат від “БПП” Рефат Чубаров наголосив на необхідності укріплення у свідомості українського суспільства важливості і значимості 1 грудня.

“Саме 1 грудня українське суспільство свідомо відповіло на питання щодо незалежності Української держави”, - сказав депутат.

Парламентарій зауважив, що “саме те, що 1 грудня 1991 року Крим також увійшов в число територій і не було жодної території в Україні, яка б сказала “ні”, - це і дозволило далі нам укріплювати українську державність і на кримській землі”.